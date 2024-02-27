أحمد محفوظ يوضح لـ "صدى البلد" دور الذكاء الاصطناعي في المستقبل ويجب على سؤال على سوف ترتفع معدلات بالبطالة بسبب الاعتماد عليه.. ويكشف عن تفاصيل عمل شخصية أحمد زويل بصورة رقمية كمعلم

أحمد محفوظ:

الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس في أن يحل محل البشر

الآنسان العادي الغير منمي لمهارته لا وجود له في المستقبل

الذكاء الاصطناعي سيقدم يد العون والتعاون ويحسن من الخدمات والأعمال

الذكاء الاصطناعي سوف يعمل في المستقبل في الأعمال التي نطلق عليها ( donkey work )

الذكاء الاصطناعي سيخلق العديد من الوظائف الجديدة

الذكاء الاصطناعي لن يدمر العالم لكنه سيغيره إلى الأبد

نتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ شخصية الدكتور أحمد زويل كشخصية رقمية بالذكاء الاصطناعي

لا يستطيع أحد الآن أن يتغافل عن دور الذكاء الاصطناعي الكبير الذي أصبح يتواجد في حياتنا فعندما ظهر ChatGPT منذ عامين أخذ مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم بتجربة أداة الذكاء الاصطناعي، واستخدموها بطرق مختلفة.

ويظهر دائمآ سؤال عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي الأ وهو هل سوف يحل محل البشر وهل سوف تصبح آلة هي المتحكمة في الآنسان، وهل المستقبل القريب يشير إلي زيادة معدلات البطالة بسبب التحول من الاعتماد على البشر إلى أجهزة "الروبوت"، أو على الاعتماد الذكاء الاصطناعي.

وكشفت أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai، لـ “صدى البلد”، الكثير عن تفاصيل للحديث عن الذكاء الاصطناعي، وعن الأفاتار البشري "فيكي" أول نموذج مرئي للذكاء الاصطناعي التوليدي، وعن ابتكار ذكاء اصطناعي بشخصية العالم أحمد زويل كمعلم، ونظرته المستقبلية.

أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai وإسلام خالد محرر صدى البلد

هل سوف يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في المستقبل ؟

بالتأكيد هذا سؤال منطقي ودائمآ ما يسأل بين الناس، وأن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس في ان يحل محل البشر بل تقديم يد العون والتعاون وتحسين الخدمات والأعمال ، فالذكاء الاصطناعي قادر على التطوير والتغير في طريقة العمل.

وبكل تأكيد نقول أن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل البشر ولكن سوف يحسن من قدرة المؤسسة في اداء عملها، كما انها سوف تغير من فكر الموظف حيث انه سوف يكون عليه دور كبير في اثقال مهاراته، لأن الذكاء الاصطناعي سوف يعمل في المستقبل في الأعمال التي نطلق عليها ( donkey work ) وهي الأعمال الشاقه الروتينيه والممله، وانه بدل من أن نستهلك الموارد البشرية في تلك الأعمال نستطيع أن نبرمج ذكاء اصطناعي للقيام بها بدلآ من أن نوظف عدد كبير من البشر للقيام بتلك الأعمال البسيطه.

هل الموظف العادي صاحب المهارات المحدودة لن يستطيع العمل في المسقبل؟

بالتأكيد سوف يفقد الموظفين العاملين في مجال الوظائف التقليدية وظائفهم لحساب الذكاء الاصطناعي، لذلك يجب على جميع العاملين الآن البدء في تنمية مهاراته وأن يثقل منها بإستمرار.

ما هي الوظائف التي سوف يحل الذكاء الاصطناعي فيها محل البشر ؟

إذا أردنا أن نضرب مثال عن الوظائف التي يمكن أن يحل محلها الذكاء الاصطناعي فمن الممكن أن نقول أن وظائف مثل التحليل والبيانات ربما يفقد البشر اصحاب المهارات المحدودة وظائفهم لحساب الذكاء الاصطناعي، ولكن في نفس الوقت سوف يسمح الذكاء الاصطناعي بخلق العديد من الوظائف الجديدة لذلك يجب علينا أن نتكيف على هذا في الوقت الراهن.

أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai وإسلام خالد محرر .

هل سيدمر الذكاء الاصطناعي العالم ويقضي على البشر كما نشاهد في الأعمال السينمائية ؟

بكل تأكيد لأ فالاحاديث التي تتناول الذكاء الاصطناعي بالوحش الذي سوف يخرج ليقضي على البشر ويتحكم في الأرض وفي مواردها حديث يحكي في روايات خيال علمي وليس على أرض الواقع، فالذكاء الاصطناعي هو فقط اداء يساعدنا وينمي قدراتنا ويحسن من جودة أعمالنا.

بالحديث عن الأفاتار البشري "فيكي" والتي هي أول نموذج مرئي للذكاء الاصطناعي التوليدي هل هناك خطط لزيادة النماذج منها في مجالات مختلفة ؟

فالواقع نحن الآن في الشركة نعمل على تطوير "فيكي" وأن نجعلها تتوسع بشكل أفقي ورأسي بقوة في العمل وفي بيئة العمل وفي زيادة الوظائف التي يعتمد عليها، و"فيكي" الآن يمكنها أن تكون موجودة الآن علي أي سيستم متواجد في أي مؤسسة تشغيل عمل فبالتالي يمكن لهذه المؤسسات أن تعتمد عليها في القيام بالأعمال ( donkey work ) كما أوضحنا.

الأفاتار البشري "فيكي"

ما هي النماذج الجديدة من الأفاتار البشري "فيكي" ؟

نحن نعمل اللآن على أن تكون الأفاتار البشري "فيكي" رائده على المواقع الالكترونيه، واننا لدينا تجربه مع أحدى الوزارات البلدية في أحدي الدول الخليجية والتي كانت تمتلك موقع الكتروني يصعب على المستخدمين التعامل معه وأن لإيجاد معلومة بسيطة يستغرق الأمر التدوير داخل الموقع لوقت طويل، ولكن عندما أدخلنا "فيكي" بمجرد أن يتم الدخول على الموقع يتم سؤال فيكي بشكل مباشر على الشئ الذي نبحث عنه ويظهر لنا في ثواني معدوده، وبكل تأكيد هذا يوفر جهد ووقت على المستخدمين ويحسن من تجربة الموقع الالكتروني.

هل من الممكن أن نشهد في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب مدرس معلم بالذكاء الاصطناعي ؟

في الواقع نحن نعمل علي هذا في الوقت الراهن وأن أحد الأشخاص الذين نعمل عليهم ليكونا عبارة عن ذكاء اصطناعي على صورة بشريه هو الدكتور أحمد زويل وهذه الشخصية سوف تظهر قريبآ، وأن هذا الأمر مشروع قائم بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي والدكتور أيمن عاشور، حيث أننا سوف يكون لدينا آفاتار بشخصية الدكتور أحمد زويل وبصوته.

واننا نعمل على مشروع ليكون لدينا شخصية رقمية لأي شخصية بشرية وتلك الصورة الرقمية تكون بصوت وعقل الشخصية البشرية وبذلك يصبح هناك شخصية رقمية في العالم الأفتراضي مثل شخصيتك الحقيقة في العالم الواقعي.

ما هي الادوار التي من الممكن أن تلعبها فيكي في المسقبل ؟

فيكي سوف تكون المساعد والموجه المباشر لك في القيام بأعمالك ومهامك اليومية الغير مقبول فيها تضيع وقتك ومهارتك الرئيسية بها.

واننا لدينا الآن شراكة مع أحدى الشركات المصرية المتجه إلي العالمية شكرى تدعي زدني لنضيف مهام جديدة لـ فيكي، فيخبرها المستخدم انه يريد أن يتعلم أحد المهام أو مهارات ولنقول تعلم مهارات المبيعات في وقت معين وبمزانية محدده، فتقوم فيكي بترشيح لك أهم الكورسات التي تتوافق مع المتطلبات التي حددتها.