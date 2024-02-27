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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل البشر؟ تعرف على الإجابة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai، إنه دائما ما يتم القول إن الذكاء الاصطناعي سوف يحل محل البشر في المستقبل، وبكل تأكيد هذا سؤال منطقي ودائما ما يسأل بين الناس.

 

وأوضح محفوظ خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس في أن يحل محل البشر بل تقديم يد العون والتعاون وتحسين الخدمات والأعمال، فالذكاء الاصطناعي  قادر على التطوير والتغير في طريقة العمل.

 

وأكد على أن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل البشر ولكن سوف يحسن من قدرة المؤسسة في أداء عملها، كما أنها سوف تغير من فكر الموظف حيث إنه سوف يكون عليه دور كبير في اثقال مهاراته، لأن الذكاء الاصطناعي سوف يعمل في المستقبل في الأعمال التي نطلق عليها ( donkey work ) وهي الأعمال الشاقة الروتينية المملة، وأنه بدل من أن نستهلك الموارد البشرية في تلك الأعمال نستطيع أن نبرمج ذكاء اصطناعي للقيام بها بدلا من أن نوظف عددا كبيرا من البشر للقيام بتلك الأعمال البسيطة.

الذكاء الاصطناعي محل البشر يحل محل البشر في المستقبل الهدف من الذكاء الاصطناعي key work الأعمال الشاقه الروتينيه والممله

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