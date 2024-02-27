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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

صدى البلد

طرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ، ومن المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وتغني المطربة نوال الكويتية، تتر مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه حصرياً على قناة CBC خلال شهر رمضان 2024، منصة Watch it الرقمية.

يشارك الفنان أحمد ماهر  في مسلسل صيد العقارب ، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

كشف الفنان احمد ماهر لـ صدي البلد تفاصيل مشاركته في مسلسل صيد العقارب، موضحا أنه يقدم دور شخصية صعيدية و انه الوحيد في المسلسل الذي يتحدث اللهجة الصعيدي.

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أضاف أن المسلسل يناقش قضية الميراث و الثأر و نظرة المجتمع الصعيدي للمرأة المختلفة عن الرجل.

وعن تعاونه مع المخرج أحمد حسن في مسلسل صيد العقارب، قال أحمد ماهر  إنه سعيد بالعمل مع المخرج أحمد حسن فهو مخرج محترف ويمتلك أدواته جيدا.

وتحدث أحمد ماهر عن تعاونه مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب، قائلًا: اشتغلت مع غادة عبد الرازق في بداياتها في مسلسل السيرة الهلالية الذي عرض في بداية الألفينات، وشارك في بطولته العديد من الفنانين، أبرزهم رياض الخولي، علا رامي، فادية عبد الغني، وغيرهم، والعمل من إخراج هاني إسماعيل.

واستطرد أن "فريق العمل بالمسلسل لديه روح ود ومحبة وأُلفة، والمسألة تبدو وكأننا في نزهة وفسحة، والأوردر بيبقى لقاء ممتع".

تابع أنه أيضاً سيشارك في مسلسل بخاصية انيميشن لكنه سوف يظهر بنفسه.

في سياق آخر قال أحمد ماهر خلال حديثه لـ"صدى البلد" إن مقولة صعب انك تضحك الناس خاطئة لأن الشعب المصري شعب يحب الضحك بطبعه.

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

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