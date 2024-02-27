الصفقة الأهم لـ مايكروسوفت.. استثمار 16 مليون دولار في Mistral AI الفرنسية

كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية ستستثمر حوالي 16.3 مليون دولار في شركة Mistral AI الفرنسية الناشئة والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير من موقع TechCrunch فإن شركة مايكروسوفت صرحت بأن هذا الاستثمار سيتحول إلى أسهم في جولة التمويل القادمة لشركة Mistral AI، حيث ستعتمد النسبة الخاصة بحصة مايكروسوفت على تقييم جولة التمويل التالية.

وأعلنت أمس شركة Mistral AI هن تطوير نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي يمكنه أن ينافس GPT-4 من شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت.

ووصلت قيمة Mistral AI إلى حوالي 2 مليار دولار بعد جولة التمويل الأخيرة لها في ديسمبر لعام الماضي، وفي ذلك الوقت، جمعت الشركة حوالي 415 مليون دولا، كما كانت قد جمعت سابقًا في جولة أولية حوالي 112 مليون دولار بعد أسابيع قليلة من إنشائها.

وفقًا للموقع فإنه إذا تمكنت شركة Mistral AI على الأقل من الحفاظ على تقييمها خلال جولة التمويل القادمة، فهذا يعني أن مايكروسوفت ستمتلك أقل من 1٪ من أسهم شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية.