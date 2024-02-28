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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تغيير جذري في X مع أكثر من مليون شركة توظيف

منصة للبحث عن الوظائف..
منصة للبحث عن الوظائف.. تغيير جذري في X

يبدو أن منصة X تتطلع إلى ما هو أبعد من كونها منصة للتواصل الاجتماعي، حيث تسعى إلى أن تصبح منصة للبحث عن الوظائف وتضم مئات الآلاف من الشركات التي تبحث عن مرشحين.   

 

ويبدو أن مالك المنصة، الملياردير إيلون ماسك قد بدأ في تنفيذ هذا التصور الذي طرحه منذ فترة وهو أن تكون X هي منصة كل شيء متعدية كونها منصة تواصل، حيث ستبدأ في التحول خلال الفترة المقبلة. 

 

وبحسب تقرير من صحيفة "إنديا توداي" فإن منصة تتحول ببطء إلى منصة للبحث عن الوظائف ، حيث كشفت الشركة أن أكثر من مليون شركة على X تتطلع إلى توظيف مرشحين. 

 

وبالفعل تم نشر أكثر من مليون وظيفة شاغرة على X في مختلف الصناعات، حسبما جاء في منشور بواسطة X Hiring. وأعاد إيلون ماسك مشاركة المنشور على المنصة.

وجاء في أحد منشورات X "هناك أكثر من مليون وظيفة شاغرة مباشرة على X في الوقت الحالي! تبحث الشركات عبر الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمزيد عن مرشحين مؤهلين يستخدمون X Hiring كل يوم."

 

منصة X الوظائف البحث عن الوظائف X Hiring منصة للبحث عن الوظائف إيلون ماسك

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