تستعد الجماهير المصرية العريقه بفارغ الصبر لمعرفة التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر في معسكر مارس، استعدادًا للمشاركة في دورة ودية ستقام في الإمارات، بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. ومن المنتظر أن يكون لدى المدير الفني حسام حسن بعض الاختيارات الصعبة، خاصة في ظل التنافس الشديد بين اللاعبين على الأدوار الأساسية في التشكيلة.
مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل
تستعد الجماهير المصرية العريقه بفارغ الصبر لمعرفة التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر في معسكر مارس، استعدادًا للمشاركة في دورة ودية ستقام في الإمارات، بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. ومن المنتظر أن يكون لدى المدير الفني حسام حسن بعض الاختيارات الصعبة، خاصة في ظل التنافس الشديد بين اللاعبين على الأدوار الأساسية في التشكيلة.