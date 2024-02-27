إقامة معرض للحرف اليدوية والتراثية في البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم، اجتماعاً، بشأن إقامة معرض لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان ومدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الإجتماعي، ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

استعرض الاجتماع مذكرة إدارة بناء وتنمية القرية المعروضة على الدكتورة نائب المحافظ، بشأن إقامة معرض لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، والتي وجهت من خلالها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإقامة المعرض بالشكل اللائق الذي يحقق المستهدف منه.

كما تم خلال الإجتماع الإتفاق على تكليف إدارة بناء وتنمية القرية بحصر عدد العارضين والمشاركين ونوعية المعروضات، كما تم تكليف مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الإجتماعي بحصر عدد المشاركين بالمعرض والمنتجات المعروضة، فضلاً عن تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بإعداد المنتجات المطلوب عرضها وعدد المشاركين به.