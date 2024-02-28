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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأعلى سعة في الصناعة.. سامسونج تكشف عن رقاقة جديدة للذاكرة

سامسونج تكشف عن
سامسونج تكشف عن رقاقة جديدة للذاكرة

أعلنت شركة سامسونج عن تطوريها لرقاقة جديدة للذاكرة العشوائية بأعلى سعة في الصناعة، حيث يمكن للرقاقة الجديدة رفع الأداء والسعة بأكثر من 50٪. 

 

وقال يونج تشول باي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم منتجات الذاكرة في شركة سامسونج إن " مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي في الصناعة يطلبون بشكل متزايد HBM بسعة أعلى، وقد تم تصميم منتجنا الجديد HBM3E 12H لتلبية هذه الحاجة".

 

وأضاف "يشكل حل الذاكرة الجديد هذا جزءًا من توجهنا نحو تطوير التقنيات الأساسية لـ HBM عالي التكديس وتوفير الريادة التكنولوجية لسوق HBM عالي السعة في عصر الذكاء الاصطناعي".

 

وتعد سامسونج للإلكترونيات أكبر صانع في العالم لرقاقات وشرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، والتي تُستخدم في الأجهزة الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. بحسب “ سي إن بي سي” الأمريكية. 

 

تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل ChatGPT من OpenAI، عددًا كبيرًا من رقاقات الذاكرة عالية الأداء. 

 

وتعمل هذه الرقائق على تمكين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من تذكر التفاصيل من المحادثات السابقة وتفضيلات المستخدم من أجل توليد استجابات شبيهة بالاستجابات البشرية.

 

سامسونج الذاكرة العشوائية رقاقات الذاكرة الذكاء الاصطناعي شرائح ذاكرة الوصول العشوائي

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