تمريض القاهرة تعلن حصول الكلية على الاعتماد الدولى

أعلنت الدكتورة فاطمة عابد عميد كلية التمريض جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض جامعة القاهرة على الاعتماد الدولى من الهيئة الآلمانية (AHPGS) .

وقالت الدكتورة فاطمة عابد بأسمى معانى الشكر والتقدير الى الوكلاء و رؤساء الآقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والشكر موصول إلى الجهاز الإدارى وجميع العاملين بالكلية وذلك على المجهودات التى بذلت لتحقيق هذا الآنجاز ومزيد من التفوق والنجاح لكلية التمريض جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة

فى سياق آخر، قال الدكتور محمد الخشت، إن كلية الإعلام نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية، وتمثل أهمها في كونها أول كلية إعلام بمصر تحصل على الاعتماد الدولي لكافة برامجها في يوليو 2023 بالإضافة إلى حصولها على تجديد الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مايو ٢٠٢٣، لافتًا إلى حصول الكلية على 3 شهادات ايزو للمرة الثانية على التوالي في نظم جودة الجهاز الإداري، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة استمرارية الاعمال.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الكلية استحدثت لائحة جديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة تتضمن 9 برامج جديدة في مجالات علوم الإعلام والاتصال لكي تواكب التطورات التكنولوجية الراهنة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مثل الذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوي الرقمي، وصحافة الموبايل، والتوسع في برامج الدبلومات والماجستير المهني مثل الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي، والتسويق الالكتروني، والانتاج التليفزيوني، مؤكدًا اهتمام الكلية بالانفتاح الدولي وعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات الأجنبية المرموقة في مجالات التدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلي تعاونها مع الجامعات العربية والمصرية.