القومي للجهاز الحركي والعصبي: 51 مليون جنيها تكلفة تجديد مصنع الأطراف الصناعية

قالت الدكتورة رشا عاطف عسقلاني عميد المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، إن مصنع الأطراف الصناعية بإمبابة يتبع المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي وهما يتبعان هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان.

وأضافت، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "جرى افتتاح المعهد عام 1967، وجرى افتتاح المصنع في أوائل الثمانينيات، وجرى تحديث وتطوير المصنع بحوالي 21 مليون جنيه للبنية التحتية و30 مليون جنيه للأجهزة المستوردة من إحدى الشركات الألمانية على أحدث طراز في إبريل 2021".

وتابعت: "المصنع ضمن أقسام المعهد المختلفة بالتضافر مع أقسام الروماتيزم، العلاج الطبيعي، المخ والأعصاب، الأطفال، والعصبية والنفسية، كما أن وجود الأقسام المختلفة في المعهد يتيح لمريض قادرون باختلاف الحصول على الخدمة نفسها في المكان نفسه لأن المريض يعاني من صعوبة في الحركة وصعوبة في الانتقال".