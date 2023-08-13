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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الأطباء العرب: تنظيم "ويبينار علمي" عن الدبلوم المهني في سونار الجهاز الحركي والعصبي

اتحاد الأطباء العرب
اتحاد الأطباء العرب

أعلن المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، تنظيم "ويبينار علمي" مجاني، غدا /الاثنين/؛ للتعريف وتسليط الضوء على "الدبلوم المهني في سونار الجهاز الحركي والعصبي".

وأوضح معهد معتمد -في بيان اليوم- أن المعهد العربي "معتمد" سوف ينظم بالتعاون مع الجمعية المصرية لسونار الجهاز الحركي والعصبي، غدا، ويبينار علمي للتعريف بالدبلوم المهني في سونار الجهاز الحركي والعصبي.

ويحاضر في ويبينار معهد معتمد ، الدكتور أدهم أبوالفتوح رئيس الجمعية المصرية لسونار الجهاز الحركي والعصبي ورئيس المجلس العلمي للدبلوم، والدكتورة إيمان فكري استاذ الطب الباطني وامراض الروماتيزم وعضو المجلس العلمي للدبلوم.

وأكد الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أهمية البرامج المتخصصة التي يقدمها المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، للارتقاء بالمستوى المهني للأطباء والعاملين في المجال الصحي، مما يسهم على تحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربي.

وأشار إلى أن المعهد العربي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للأطباء والعاملين في الحقل الصحي من خلال إتاحة البرامج التدريبية المهنية في التخصصات الطبية غير الأكاديمية لتمكنيهم من اكتساب قدرات مهنية تنافسية متواكبة مع المعايير الدولية لتأكيد الجودة في الأداء المهني وتحقيق الاعتماد للمنشآت الصحية.

ويعد معهد معتمد، أول معهد عربي رائد متخصص في تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية؛ حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة.

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