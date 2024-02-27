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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: مجتمعنا شاب تتحكم فيه العاطفة والانفعال ويجب التعامل معه بحذر

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك 26 مليون أسرة في مصر، من بينهم 11.500 مليون  أسره تعيش في الحضر، مقابل 14.300 مليون يعيشون في الريف، وذلك وفقًا لتقديرات السكان.

وأضاف "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 60% من مجتمعنا تحت عمر الـ29 عام، ولذلك مجتمعنا هو شاب في سن الوقود ويتحكم به العاطفة والمشاعر والإنفعال، موضحا أن سياق تصرفه يكون على طريقة جمهور كرة القدم ولابد من الحذر الشديد مع هذا المجتمع أن ينفعل.
وتابع: "المجتمع المصري مجتمع شاب يحتاج إلى حذر في التعامل معه"، منوهًا بأنه من الوهلة الأولى يجب أن نضع التعليم والثقافة والوعي رقم واحد، وهو البنية الأساسية للمجتمع المصري، مشددًا على أننا نمتلك طاقة شابة والشباب سلاح ذو حدين ويحمل الدولة مسئولية كبرى.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن أي أسرة في العالم تضع في تفكيرها تنشئة الشباب في هذه الفترة، منوهًا بأنه لابد أن ننتبه بقوة لأن يكون هناك حالة من الرشادة خلال الفترة الحالية، ولابد أن يمر تفكيرنا برشادة العقل ورشد الحكم ورشادة المجتمع ولابد أن يكون هناك معاملة قائمة على العقلنة.

إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة تقديـرات الســكان شاشة القاهرة والناس مجتمع شاب

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