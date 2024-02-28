فطائر تسلا الملغية تُورط إيلون ماسك.. ما القصة؟

قام الملياردير إيلون ماسك بتسوية فاتورة طلب ملغي مكون من 4 آلاف فطيرة، وذلك بعد عدة شكاوى من المطعم، بعدما طلب أحد مسئولي شركة "Tesla" تسلا هذه الطلبية ثم قام بإلغائها فجأة.

وبحسب صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية فإن إيلون ماسك قام بالتدخل بعد أن قامت مالكة مطعم Giving Pies​ في مدينة سان خوسيه، بشن هجوم على شركة تسلا على وسائل التواصل الاجتماعي لإلغاءها في اللحظة الأخيرة طلبًا بقيمة 16 ألف دولار قبل الموعد المحدد للتسليم.

وكانت الشركة قد رفضت بالفعل أي طلبات أخرى من شركة تسلا، كما اشترت مكونات بقيمة ألفين دولار لتلبية الطلب من الشركة.

وقالت السيدة ريسيتاريرينيرا: "عندما تكون شركة كبيرة، فإن 2000 دولار هي مصروف جيب، وهذا لا شيء". "ولكن بالنسبة لنا، هذا كثير."

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة الجارديان يوم الاثنين، أكدت السيدة استلامها المبلغ. وقالت للصحيفة "لقد دفعت تسلا للتو مبلغ ألفين دولار والذي اشترت به المكونات".

وجاء ذلك بعد أن تعهد إيلون ماسك بتوية الأمر تجاه المطعم ، قائلاً "سمعت فقط عن هذا. سوفنحل المشكلة مع المطعم. يجب أن يكون الناس دائمًا قادرين على الاعتماد على تسلا التي تبذل قصارى جهدها".