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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي يوضح تصريحات «ماكرون» بشأن نشر قوات غربية في أوكرانيا

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني اليوم الثلاثاء للنواب في اجتماع للبرلمان الفرنسي، إنه يجب على الدول الغربية أن تفكر في اتخاذ إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإجراءات قد تتطلب وجود قوات على الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وجاءت تصريحات سيجورني توضيحًا لمقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتعلق بالنشر المحتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا.

وأوضح سيجورن موقف ماكرون قائلاً: "في مواجهة العدوان الروسي، يجب علينا أن نفكر في اتخاذ إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل مختلف، للقيام بالمزيد من أجل أوكرانيا".

وأضاف: "نحن نتحدث عن عمليات مثل إزالة الألغام أو الأمن السيبراني أو إنتاج الأسلحة على الأراضي الأوكرانية، وقد يطلب "التواجد على الأراضي الأوكرانية دون تجاوز عتبة الأعمال العدائية".

وقال “ماكرون”، قبل يوم من انعقاد المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا في باريس، إنه يجب بذل كل شيء لمنع روسيا من الفوز في هذه الحرب ولا ينبغي استبعاد أي من الخيارات، حتى مشاركة القوات البرية الأوروبية، لتحقيق هذا الهدف.

وأثارت هذه الكلمات انتقادات حادة من اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي، خاصة من زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان.

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