جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية تفحص 678 مواطنا بمركز قوص بقنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية في نجع سند حجازه بحري في مركز قوص، وقعت الكشف الطبي على 678 مواطنا.



وأوضح الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن القافلة قدمت خدماتها للمواطنين في تخصصات: الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والأطفال والجلدية والنفسية والعصبية وذوي الاحتياجات الخاصة، كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنظيم ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.