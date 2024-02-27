مناقشة تقرير حول جلسة لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية.. تفاصيل 

ناقش الاجتماع الإقليمي لـ مدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بمقر الجامعة العربية اليوم الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ تقريرا حول جلسة لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتي عقدت بدولة ايطاليا في شهر ديسمبر ٢٠٢٣ .

وذلك بحضور رئيس مصلحة الجمارك المصرية والامين العام لمنظمة الجمارك العالمية ومدير عام الجمارك الاردنية والممثل الاقليمي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط والادنى.



وتمثلت هذه الموضوعات في:

1_ خطة عمل الامانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية حول المساواة بين الجنسين

2_ مراقبة الركاب ومجموعات العمل ذات الصلة

3_ المسح البيئي الجمركي

4_ الخطة التنفيذية لعام 2024|2025

5_ التوقعات والرؤى المالية لعام 2024|2025

6_دراسة استطلاعية بشأن المراجعة الاستراتيجية الممكنة للنظام المنسق

7_ تعزيز صمود الجمارك والصناعة

8_ الجمارك الخضراء

9_ استراتيجية بيانات منظمة الجمارك العالمية

10_ التجارة الإلكترونية

11_الحوكمة من حيث التحديث وتحليل الانتخاب والتعيين وكذلك قواعد الانتخابات في منظمة الجمارك العالمية والتخفيف من المخاطر الحمراء

https://www.youtube.com/watch?si=AmcIScDTbv0lwIjq&v=kdcpkplaBhI&feature=youtu.be