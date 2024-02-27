مناقشة تقرير حول جلسة لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية.. تفاصيل 

ناقش الاجتماع الإقليمي لـ مدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بمقر الجامعة العربية اليوم الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ تقريرا حول جلسة لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتي عقدت بدولة ايطاليا في شهر ديسمبر ٢٠٢٣ .
وذلك بحضور رئيس مصلحة الجمارك المصرية والامين العام لمنظمة الجمارك العالمية ومدير عام الجمارك الاردنية والممثل الاقليمي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط والادنى.
وتمثلت هذه الموضوعات في:
1_ خطة عمل الامانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية حول المساواة بين الجنسين
2_ مراقبة الركاب ومجموعات العمل ذات الصلة
3_ المسح البيئي الجمركي
4_ الخطة التنفيذية لعام 2024|2025
5_ التوقعات والرؤى المالية لعام 2024|2025
6_دراسة استطلاعية بشأن المراجعة الاستراتيجية الممكنة للنظام المنسق
7_ تعزيز صمود الجمارك والصناعة
8_ الجمارك الخضراء
9_ استراتيجية بيانات منظمة الجمارك العالمية
10_ التجارة الإلكترونية
11_الحوكمة من حيث التحديث وتحليل الانتخاب والتعيين وكذلك قواعد الانتخابات في منظمة الجمارك العالمية والتخفيف من المخاطر الحمراء
https://www.youtube.com/watch?si=AmcIScDTbv0lwIjq&v=kdcpkplaBhI&feature=youtu.be