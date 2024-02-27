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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ألبوم يضم 10 أغنيات.. نجل أحمد منيب يكشف تفاصيل مشروع إحياء تراث والده

صدى البلد

أكد الفنان خالد منيب، نجل الملحن الراحل أحمد منيب، إنه بدأ في خطة تهدف لإحياء تراث والده الموسيقي، ومن بين 80 أغنية لم ترى النور من ألحان أحمد منيب، يعمل حاليًا مع المنتج ريتشارد الحاج على اختيار 10 أغاني، بصوت "منيب"، لطرحها من خلال ألبوم خلال الفترة المقبلة. 

أضاف "خالد منيب": "الأغاني لعدد من الشعراء الكبار، نكشف عن تفاصيلها قريبًا، وسيتم تقديمها بإستخدام أحدث تقنيات التوزيع الموسيقي، متوقعًا أن تكون تجربة مميزة، وتلقى جماهيرية ضخمة".

وشدد: "هدفنا هو الحفاظ وإعادة إحياء تراث أحمد منيب، سواء بطرح أغاني قديمة بتوزيع حديث، أو من خلال إعادة صياغة أغاني لتقديمها من خلال منيب باند، كونه نافذة مهمة لتسويق أعمال منيب".

 

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وكشف "خالد" سبب توقف منيب باند قائلًا: "واجهنا أزمات مادية بسببها توقف الباند، وقت أزمة كورونا، وقتها تعرضنا لحالة من الإحباط، بسبب ضعف الجماهير وتجنب الذهاب للمسارح والتجمعات، وفي هذا التوقيت كان ضروري دعم أصوات الفرقة ومنحهم الفرصة في تقديم أعمال فردية، لم ننسحب و كان المفترض أن تقدم الفرقة أصوات جديدة لكن لم يحدث ذلك، وهو ما نسعى له حاليًا، ولهذا السبب اعتذرت عن حفلات في دار الأوبرا المصرية، صندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للأوبرا، و نحضر لعودة قوية بالحفلات مع إعادة تأسيس منيب باند بمشاركة أصوات جديدة ومع بعض الدعايا ستكون الأمور أفضل".

من جانبه كشف المنتج ريتشارد الحاج تفاصيل التعاون مع خالد أحمد منيب قائلًا: "شرف كبير بالتأكيد العمل والحفاظ على تراث مصر النوبي والجنوبي ممثلًا في أحمد منيب، صاحب التاريخ الكبير من الإبداع، دائمًا همي الأكبر هو التراث والحفاظ عليه، وهو نفس الدور الذي قدمته في توثيق الفن الشعبي ممثلًا في الفنانة فاطمة عيد".

وشدد: "نحضر للعديد من المفاجآت أهمهما تقديم أغاني وألحان جديدة لأحمد منيب لم تطرح من قبل، تقديم ألحان منيب بتوزيع جديد وعصري، ونعمل حاليًا على التعاقد مع مطربين لإعادة تقديم أغانيه بصوتهم، ومن ثم عودة منيب باند بعد فترة كبيرة من الإبتعاد عن الساحة الغنائية".

خالد منيب أحمد منيب التوزيع الموسيقي الحفاظ على تراث مصر الفنانة فاطمة عيد ريتشارد الحاج

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