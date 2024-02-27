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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة".. إنتاج فيلم وثائقي في عيد ميلادها الستين

صدى البلد

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي، إنتاجه وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، خلال شهر مارس 2024، فيلم "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، الذي يوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها لأول مرة في 25 مارس.


ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة.

 ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفير منبر لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.

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أذاعت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ابتهالا صوتيا مسجلا للمبتهل الراحل اليوم الشيخ ضياء الناظر  أثناء قراءة العصر.

ونعت إذاعة القرآن الكريم المبتهل الشيخ ضياء الناظر الذي رحل عن عالمنا اليوم سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين  وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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