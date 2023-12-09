عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفاة المبتهل ضياء الناظر وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر في القليوبية

وفاة المبتهل ضياء
وفاة المبتهل ضياء الناظر

رحل اليوم، الشيخ ضياء الناظر المبتهل بإذاعة القرآن الكريم، وتشيع الجثمان عقب صلاة عصر اليوم السبت بالقليوبية.

وأعلنت صفحة المبتهل ضياء الناظر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ الوفاة فى منشور مضمونة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الشيخ ضياء الناظر في ذمة الله، الدفنة بعد صلاة العصر، قرية طنان مركز قليوب القليوبيه".

ونعى الناظر عدد كبير من القراء والمبتهلين والمحبين، ومن بينهم الشيخ محمد فتح الله بيبرس، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، فيما قال القارئ والمبتهل أحمد أبو حطوة عبر حسابه على فيس بوك: رحل عن دنيانا فضيلة المبتهل الإذاعي العظيم الشيخ ضياء الناظر والذي شرفني في دعوتي لأمسية المسجد الغربي بقريتي زاوية رزين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى الشيخ أحمد الفشني، عضو نقابة قراء القرآن، المبتهل ضياء الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب قائلا: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة المبتهل الشيخ ضياء الناظر المبتهل بالإذاعة والتليفزيون الذي وافته المنية اليوم؛ سألين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، والدفنة اليوم بعد صلاة العصر والعزاء باكر، العنوان دار مناسبات البنهاوى طنان قليوبية.

وفاة المبتهل ضياء الناظر ضياء الناظر جنازة المبتهل ضياء الناظر لشيخ ضياء الناظر اذاعة القران الكريم صلاة عصر القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين ومصر الخير تدشنان شحنة مساعدات غذائية وطبية لأهالي قطاع غزة

كلوب : صلاح يلعب دورا كبيرا في نجاح فريق ليفربول

أُصيبوا بالعمى!! .. ماذا يحدث للجنود الإسرائيليين المهاجمين لقطاع غزة؟

الذروة الثلاثاء.. موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد والأرصاد تحذر المواطنين

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

فيديو

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ