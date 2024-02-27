بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم دراجة بخارية وميكروباص بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين في تصادم دراجه بخاريه وميكروباص بطريق إحدى القري بمركز المنيا تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم دراجه بخاريه وميكروباص بطريق إحدى القري بمركز المنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز الشرطة إلى موقع الحادث تبين مصرع طه. ا. م 25 سنه وحمدى. ج. م25 سنه.

وإصابة 4 آخرين هم عمر - خ - م 42 سنه وجمال- ف - م 52 سنة وخالد - ق- أ 27 سنه ومحمد. ض. ر 45 سنه.

وكشفت التقارير الطبيه لمفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته ان وفاة الشخصين ترجع الي كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وفشل في الوظائف الحيوية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كما كشف التقرير الطبي إصابة 4 أشخاص في بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بطريق إحدى القري وجارى نقل الجثتين والمصابين إلي المستشفي لتلقى المصابين كافة الرعاية الصحية.