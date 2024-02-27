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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 689 طن مواد غذائية ضمن قوافل أبواب الخير بالمنيا.. صور

قافلة أبواب الخير
قافلة أبواب الخير

استقبل اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر محملة بنحو ٦٨٩ طن من المواد الغذائية الجافة ليتم توزيعها على ٢٨٠ ألف مواطن فى قرى ومراكز المحافظة.

ولفت إلى أن قافلة "أبواب الخير" تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا و عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا و ممثلي صندوق تحيا مصر و أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وممثلي  مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن توزيع المواد الغذائية يتم طبقا لأبحاث اجتماعية ميدانية لتحديد الأسر المستحقة مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة لضمان الوصول إلى كافة النجوع والقرى والمناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، مثمنا الدور الفعال لصندوق تحيا مصر فى تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى توفير أفضل سبل الرعاية للأسر الأكثر احتياجا والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة.

كما أشاد المحافظ بالشراكة الفعالة بين مبادرة قوافل أبواب الخير و مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، لافتا  إلى أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر
قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر
قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر
قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر
أبواب الخير التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المواد الغذائية الجافة دعم الأسر الأولى بالرعاية شهر رمضان المعظم صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة مساعدات إنسانية

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