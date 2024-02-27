الشناوي ناعيا بخيت بيومي: "كان شهم وجدع وابن بلد"

كشف الناقد الفني طارق الشناوي أهم محطات الشاعر بخيت بيومي الذي وافته المنية اليوم، مشيرا إلي أن أهمها الفوازير الإذاعية التي كانت تقدمها المذيعه آمال فهمي والذي ورثها عن العملاقين بيرم التونسي وصلاح جاهين.

وأضاف الشناوي في مداخله هاتفية له مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة والذي يذاع على قناه اي تي سي أن النقاط القوية لبخيت بيومي هي تترات المسلسلات والعمل مع فؤاد المهندس فضلا عن تأليف أغنية لوردة بالرغم أنه لم تكن علاقاته قوية بالمطربين الكبار.

ونعى الشناوي الشاعر بخيت بيومي قائلا: كان جدع وشهم وابن بلد وأنه قضى فترة طويلة من عمره في مكتب محمد الموجي.

وأعرب الشناوي عن حزنه لعدم كتابة سيرة الشاعر بخيت بيومي.

.