حلم تبخر في الهواء.. أبل تتخلى عن سيارتها الكهربية بعد 10 سنوات

أفادت تقارير أن شركة أبل Apple تخلت عن مشروعها لتصنيع سيارة كهربائية، وذلك بعد محاولات استمرت حوالي عقد من الزمن.

بحسب تقرير من مجلة “ فورتشن” الأمريكية فإن شركة آبل ألغت مشروع السيارة الكهربائية الخاصة بها متخلية بذلك عن أحد أكثر المشاريع طموحًا في تاريخ الشركة، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

أعلنت شركة آبل هذا الكشف داخليًا اليوم، مما فاجأ ما يقرب من 2000 موظف يعملون في المشروع، حسبما قال الأشخاص -الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم- لأن الإعلان لم يكن عامًا.

تمت مشاركة القرار من قبل الرئيس التنفيذي للعمليات جيف ويليامز وكيفن لينش، نائب الرئيس المسؤول عن الجهود، حسبما ذكرت المصادر.وفقًا لـ “فورتشن” نقلًا عن "بلومبرج".

أخبر المسؤولان التنفيذيان الموظفين أن المشروع سيبدأ في الإنهاء وأن العديد من الموظفين في الفريق الذي كان يعمل على السيارة - المعروف باسم مجموعة المشاريع الخاصة، أو SPG - سيتم نقلهم إلى قسم الذكاء الاصطناعي تحت إشراف المدير التنفيذي جون جياناندريا.

يركز هؤلاء الموظفون على مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي أولوية رئيسية متزايدة للشركة، فيما رفضت شركة أبل التعليق.