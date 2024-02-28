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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ22 | إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بفارسكور

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

دمياط .. إزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية


أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثانية التى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى،  وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب ..

وأضافت " محافظ دمياط " أنه تمت إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية هندسة الرى بمساحة 380 مترا مربعا بنطاق مركز فارسكور،  لافتة الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية ٤٧حالة بإجمالى مساحة ٣٧٧١ مترا مربعا..

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