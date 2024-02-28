ضمن الموجة الـ22 | إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بفارسكور



أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثانية التى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب ..

وأضافت " محافظ دمياط " أنه تمت إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية هندسة الرى بمساحة 380 مترا مربعا بنطاق مركز فارسكور، لافتة الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية ٤٧حالة بإجمالى مساحة ٣٧٧١ مترا مربعا..