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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|تفاصيل التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم جامعة عين شمس.. البحوث الفلكية تناقش أسباب الاختلافات في رؤية هلال شهر رمضان وبدايته

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة يعلن تفاصيل الدبلومات المهنية
قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

تفاصيل التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم جامعة عين شمس
أعلنت كلية العلوم، جامعة عين شمس، فتح باب التسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا.

المؤتمر الطبى المتكامل السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية بطب عين شمس
تنظم كلية الطب المؤتمر الطبي المتكامل السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية في الفترة من ٢٨-٢٩ فبراير الجارى بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.

البحوث الفلكية تناقش أسباب الاختلافات في رؤية هلال شهر رمضان وبدايته
ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية) وذلك يوم الأربعاء الموافق 28  فبراير 2024م، ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

الأوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العليا بآداب عين شمس
قالت الدكتورة  شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، إنه سيتم فتح باب القبول ببرامج  الدراسات العليا بالكلية (ماجستير ودكتوراه ودبلوم خلال شهر أغسطس .

التكنولوجيا و التعليم بحلوان : تقليص زمن المحاضرات الي ساعة خبال شهر رمضان

أعلنت جامعة حلوان عن وجود تعديلات بجداول المحاضرات خلال شهر رمضان الكريم حرصا علي راحة الطلاب خلال هذا الشهر و التيسير عنهم .

التعليم العالي تعلن فرص للحصول على منح خارج مصر للعام الدراسي 2023/2024
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة بنجلاديش بالقاهرة بأن وزارة الصحة ورعاية الأسرة ببنجلاديش أصدرت منشورًا يدعو فيه الطلاب الأجانب للقبول فى دورات MBBS/BDS  فى كليات الطب/ طب الاسنان الحكومية ببنجلاديش للعام الدراسى 2023/2024 .

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة

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