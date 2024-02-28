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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المؤتمر الطبى المتكامل السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية بطب عين شمس

كلية الطب جامعة عين
كلية الطب جامعة عين شمس

تنظم كلية الطب المؤتمر الطبي المتكامل السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية في الفترة من ٢٨-٢٩ فبراير الجارى بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.

يأتى ذلك ذلك تحت رعاية الدكاةر محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعيةوالدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف إستراتيجية هذا المؤتمر الي تعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي بها، واستثمار نتائجه علي الصعيدين المحلي والعالمي.

يقام حفل الافتتاح يوم 28 فبراير الساعة العاشرة صباحًا
و سيتم خلال يومي المؤتمر عمل مسابقة بين الأبحاث و المشاريع البحثية المتقدمة في المجالات المختلفة يتنافس فيها لفيف من جامعات و كليات الطب و الصيدلة و طب الاسنان و العلوم و البيوتكنولوجي و التمريض و العلاج الطبيعي و الحاسبات و المعلومات من محافظات مصر المختلفة كما يشارك اونلاين مجموعة من الابحاث المقدمة من الجامعة الاردنية و يتضمن المؤتمر ٦٠ بحثا  يتم مناقشتها في ١٦ جلسة علمية يتم فيها مناقشة و تحكيم الأبحاث المقدمة من قبل لجان تحكيم من أعضاء هيئة التدريس في الكليات و الجامعات المختلفة. ويختتم المؤتمر يوم ٢٩ فبراير حيث يتم تكريم الأبحاث و المشاريع البحثية المقدمة.

 

وتحت رعاية  الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أقيمت اليوم فعاليات ختام مسابقة (كأس المعرفة) في المعلومات العلمية والعامة والتي انعقدت خلال الفترة من ٢٥ / ٢ وحتي ٢٧ / ٢ بقاعة الأنشطة بالمدينة الجامعية طلبة.

والذي تنظمه إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب _ اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بمشاركة ١٣ كلية من كليات الجامعة

أسفرت المسابقة عن فوز الكليات بالمراكز التالية كلية الزراعة المركز الاول ، كلية الطب المركز الثاني ، كلية الهندسة المركز الثالث . وقد حصل فريق كلية الصيدلة علي الفريق المثالي .

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