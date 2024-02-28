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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العليا بآداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة  شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، إنه سيتم فتح باب القبول ببرامج  الدراسات العليا بالكلية (ماجستير ودكتوراه ودبلوم خلال شهر أغسطس .

أوضحت مظلوم أن شروط القبول بمرحلتى الماجستير والدكتوراه هى الحصول على تقدير عام جيد واجتياز امتحان القبول .

وأضافت أنه من شروط القبول بالدبلومات الحصول على تقدير مقبول.

وحول الأوراق المطلوبة للتقديم أوضحت أنها أصل المؤهل الدراسى أو بيان نجاح لخريجى  وأصل شهادة الميلاد ، وعدد ٤ صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى بالإضافة إلى موافقة جهة العمل ، علي أن يتم التقدم بها للكلية حتى نهاية الشهر الحالي ، أما بالنسبة للطلاب الوافدين يتم التقديم عن طريق منصة ادرس في مصر.

وأشارت الدكتورة شرين مظلوم إلي أن العلم سبيل إلى النهضة والرقي وتقدم الدول منوهة الى ان قطاع البحث العلمي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة ويوجد اهتمام بالغ في الجامعات المصرية بقطاع الدراسات العليا التي تقدم العديد من البرامج المميزة التي تواكب العصر الحالي والثورة التكنولوجية.

وأكدت مظلوم ،  أن هدف الدراسات العليا خطوة نحو التقدم، ولسد ثغرات حقيقية في جميع المجالات والمعارف، ويبنى عليها اتخاذ قرارات تجاه الدول الأخرى  أو يعالجون بها إشكالات ومشاكل داخلية .

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