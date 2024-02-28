عرض المسلسل الكرتوني " نور والكوكب السعيد" في رمضان

تواصل مجلة «نور» للأطفال تنفيذ إنتاجها المتنوع من الأعمال الكارتونية لتقديم محتوى ثقافي متميز، ويعرض خلال شهر رمضان المبارك سادس أعمالها الكارتونية «نور والكوكب السعيد» والذي يدعو إلى عالم جديد يسودُه التَّسامح والإخاء وقبول الآخر خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة، عالم يرتقي بالذوق العام.

المسلسل من إنتاج الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مجلة «نور» الصادرة من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تأليف: الدكتورة نهى عباس، سيناريو: عمرو الطاروطي، أشعار: عبدالمنعم حسين، إنتاج تنفيذي: شركة ماتريكس م. عمر غازي، إخراج محمد ضاحي وشريف حسين، التتر غناء وألحان: مصطفى قمر.ط، كلمات محيي حوار، الأغاني في الحلقات والموسيقى التصويرية ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشي، غناء كورال أطفال، تصميم شخصيات الفنان فواز، إخراج إذاعي خالد عبده.



بطولة: الفنانة ويزو، والفنان أحمد جمال سعيد، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة نور قدري، والفنانة شيماء شعلان، والفنانة شكران حسين، والفنان حسين القناوي، والفنانة الصغيرة فيروز طارق.

وخلال ثلاثين حلقة من المسلسل يتعاون نور بطل المسلسل مع أصدقائه الأبطال في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الطاقة السلبية المنبعثة منه والتي يتضح أنها تنتج عن المخاطر التي يتعرض لها الكوكب الذي أصابته بكوارث أصابت الكثير من سكانه بالتعاسة خاصة الأطفال.

ويعرض المسلسل مغامرات مشوقة ينجح أبطالنا في عمليات إنقاذ متعددة.



تهدف الحلقات إلى التوعية بالقضايا المختلفة والحلم بعالم جديد فيه يتعامل البشر بالرَّحمة تجاه كلِّ الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدَّمار والتَّلوث والتَّصحر، كما تهدف إلى إثارة خيال الطفل وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها، فطفل اليوم هو صانع قرار المُستقبل.