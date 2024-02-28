مدير مركز الابتكار بوزارة الاتصالات: مصر تمتلك كافة أدوات التكنولوجيا الحديثة

قال الدكتور احمد طنطاوى مدير مركز الابتكار التطبيقية والحوسبة فائقة السرعة التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان وزارة الاتصالات انشأت منذ ٤ سنوات مركز للابتكار التطبيقى وهو يهدف لابتكار حلول فعالة لدعم متطلبات النمو فى الدولة.

واضاف الدكتور احمد طنطاوى خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان " توظيف الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الامنى" ان المركز يعمل مع الحكومة على المشروعات التى تطلب برامج بها سريه .

واكد ان الدولة تمتلك كافة التكنولوجيات الحديثه ولم تعتمد على اى دولة أخرى فى توفيرها.

واضاف أن المركز لا يتواجد به موظفين ولكن لكل مشروع يقوم به المركز يكون له متطلباته وفى تلك اللحظة يتم اختيار فريق العمل للمشروع.