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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستشار وزير الاتصالات: مصر تمتلك شركات ناشئة تعمل لإنشاء برامج الذكاء الاصطناعى

صدى البلد

قال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإلكترونيات والتدريب والإبداع التكنولوجى، إن الدولة المصرية يجب أن تستفيد من التكنولوجيا بأكبر قدر ممكن.

وأضاف الدكتور حسام عثمان، خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان "توظيف الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الأمنى"، أن الدولة تعمل على تطور كبير فى جميع قطاعات الدولة لاستخدام التكنولوجيا.

وأكد مستشار وزير الاتصالات أن هناك محورا للحوكمة، وهو الذى يفرق بين التكنولوجيا المفيدة وأضرارها من خلال مكافحة الجرائم التكنولوجية.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات قامت بإنشاء جامعة مصر المعلوماتية، وهى المتخصصة فى دراسات الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أن مصر تمتلك الآن عددا من الشركات الناشئة والتى تقوم بالعمل مع الدولة لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعى لاستخدامه فى مؤسسات الدولة فى الخارج، بالإضافة إلى تطبيقات يتم تصديرها للخارج.

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