مدير مركز البحوث باتصالات الشرطة: الجريمة تطور بشكل كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثة

قال العقيد دكتور كريم محروس مدير ادارة التخطيط والبحوث الفنية بالادارة العامة لاتصالات الشرطة ان هناك تطور لانماط الجرائم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

واضاف العقيد دكتور كريم محروس خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان " ان الجزء الخفى للذكاء الاصطناعى من يمثل تحديات كبيرة امام الدول وهى الجرائم المستحدثة باستخدام تلك التكنولوجيا.

واضاف: انشاء الدولة للمدن الذكية هام جدا لانه يحد من تمركز المواطنين فى منطقة وادى النيل والدلتا ، بالاضافة الى كون تلك المدن الجديدة متطورة تكنولوجيا.

وأكد أن وزارة الداخلية تطور العمل وتهتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك بدأ فى العاصمة الادارية الجديدة وانشاء مركز ccc والذى يعمل بالذكاء الاصطناعى.