رنا رئيس: نتشرف بوجود أهلنا من غزة في «قادرون باختلاف»

تحدثت الفنانة رنا رئيس، عن أحداث غزة، خلال تقديمها مشهدا تمثيليا مع الطفلة رقية، فى احتفالية “قادرون باختلاف”، بحضور الرئيس السيسي، قائلة: “محنة صعبة جدا التي يعاني منها أهالينا فى غزة والحقيقة أن حياتهم فجأة وأقدارهم تتغير فى ثوان وهم عمرهم ما كانوا عاملين حساب لدا”.

لترد عليها الطفلة رقية، معقبة: “مصر عمرها ما بتتأخر عن حد يا رنا”.

وأضافت الفنانة رنا رئيس: “مصر قلب الأمة العربية والتاريخ يقول كدا ومن أجل ذلك اليوم نتشرف بوجود أهلنا من فلسطين الذين أصيبوا فى غزة.. والحمد لله تم شفاؤهم هنا فى مصر على خير”.