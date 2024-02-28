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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رنا رئيس: نتشرف بوجود أهلنا من غزة في «قادرون باختلاف»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحدثت الفنانة رنا رئيس، عن أحداث غزة، خلال تقديمها مشهدا تمثيليا مع الطفلة رقية، فى احتفالية “قادرون باختلاف”، بحضور الرئيس السيسي، قائلة: “محنة صعبة جدا التي يعاني منها أهالينا فى غزة والحقيقة أن حياتهم فجأة وأقدارهم تتغير فى ثوان وهم عمرهم ما كانوا عاملين حساب لدا”.

لترد عليها الطفلة رقية، معقبة: “مصر عمرها ما بتتأخر عن حد يا رنا”.

وأضافت الفنانة رنا رئيس: “مصر قلب الأمة العربية والتاريخ يقول كدا ومن أجل ذلك اليوم نتشرف بوجود أهلنا من فلسطين الذين أصيبوا فى غزة.. والحمد لله تم شفاؤهم هنا فى مصر على خير”.

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