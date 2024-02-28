بحلول 2025.. الاتحاد الأوروبي يعلن مضاعفة انتاج الذخيرة إلى 2 مليون قذيفة سنوياً

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن التهديدات لأمن الاتحاد وازدهاره وأسلوب حياته تأتي في أشكال عديدة.

وأكدت رئيسة مفوضية الأوروبية، أنه سيتم مضاعفة إنتاج الذخيرة إلى أكثر من 2 مليون قذيفة سنوياً بحلول نهاية عام 2025.

وأضافت فون دير لاين أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا لمخاطر الحرب.

ولفتت رئيسة مفوضية الأوروبية ، إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة بناء وتجديد وتحديث قواتها المسلحة فوراً.



وأوضحت رئيسة مفوضية الأوروبية، أن تهديد الحرب قد لا يكون وشيكا لكنه ليس مستحيلًا.