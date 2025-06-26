رسميا.. ليفربول يعزز دفاعه بصفقة رابعة بضم المجري كيركيز من بورنموث

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، بطل البريميرليج، عن إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي المجري ميلوش كيركيز قادمًا من بورنموث، ليُصبح رابع صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية 2025، ضمن خطة دعم دفاعات "الريدز" استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء الإعلان الرسمي بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية بمقر النادي في مركز "أكسا"، حيث وقع على عقد طويل الأمد، في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز الجانب الأيسر بخيارات شابة ومرنة.

كيركيز، البالغ من العمر 21 عامًا، قدم أداءً، لافتًا خلال موسمين قضاهما مع بورنموث، شارك خلالهما في 74 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها هدفين وصنع 8 أخرى، كما يحمل خبرات أوروبية من اللعب مع أندية مثل ميلان الإيطالي وألكمار الهولندي، إلى جانب تمثيله لمنتخب المجر في 23 مباراة دولية حتى الآن.

تدعيم قوي لفريق ليفربول بعد 3 صفقات سابقة

وتأتي صفقة كيركيز لتكمل سلسلة تعاقدات ليفربول هذا الصيف، التي شملت:

جيريمي فريمبونج (ظهير أيمن – باير ليفركوزن)

(ظهير أيمن – باير ليفركوزن) فلوريان فيرتز (صانع ألعاب – باير ليفركوزن)

(صانع ألعاب – باير ليفركوزن) آرمين بيسكي (حارس مرمى شاب)

أول تعليق لكيركيز بعد التوقيع مع ليفربول

وعبّر اللاعب المجري عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الأحمر قائلًا:"إنه شرف عظيم أن أرتدي قميص أحد أعظم الأندية في العالم. متحمس للغاية لهذه التجربة، وسأبذل أقصى ما لدي من أجل الفوز بالألقاب، وأتطلع للتسجيل في أنفيلد أمام جماهيرنا الرائعة".

كما وجه الشكر إلى المشجعين على دعمهم، مضيفًا:"أشعر بالحب منذ اللحظة الأولى، وسأقاتل من أجل هذا القميص في كل دقيقة".