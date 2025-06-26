موعد مباراة العين والوداد في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

يلتقي فريق العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رامي ربيعة، مع الوداد المغربي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويبحث كلا الفريقين عن انتصارهما الأول في كأس العالم للأندية لحفظ ماء الوجه، بعد النتائج الكارثية في أول جولتين، وتأكد وداعهما للبطولة.

واستهل العين مشواره في كأس العالم للأندية بالخسارة أمام يوفنتوس 5-0، ثم سقط أمام مانشستر سيتي 6-0 في الجولة الثانية.

في المقابل، خسر الوداد أمام مانشستر سيتي 2-0 في الجولة الثانية، وهُزم أمام يوفنتوس 4-1 في الجولة الماضية.

موعد مباراة العين والوداد والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة العين والوداد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أودي فيلد”.

وتذاع المباراة عبر شبكة “DAZN” الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

ترتيب المجموعة السابعة

1- يوفنتوس - 6 نقاط

2- مانشستر سيتي - 6 نقاط

3- الوداد - 0 نقاط

4- العين - 0 نقاط