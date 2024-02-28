عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1645 مريضاً  في قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية بقرية اليوسفية مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور اللواء عادل برغش رئيس المجلس المحلي ببني عبيد والدكتور محمد الجوهري مدير الإدارة و هاني السيد وليد سيد من فريق اشراف الوزارة .

تم توقيع الكشف على 1645 مريضاً، وضمت 10 عيادات منها (2أطفال- 2 باطنة- رمد- الأنف والأذن  - جراحة - اسنان - جلدية - عظام - نساء وتنظيم اسرة) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
حيث تم  الكشف على 290 باطنة، أطفال 204، جراحة 188، أسنان 162، جلدية 163، أنف وأذن  133، رمد 152 ،عظام  184 ، نسا وتنظيم اسرة  169.
كما تم إجراء  285 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، 64 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 165 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 43 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 22 قراراً للعلاج على نفقة الدولة 
واشار  وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة  44 ندوة تثقيفية ، و  130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.
 

IMG-20240228-WA0021
IMG-20240228-WA0021
IMG-20240228-WA0019
IMG-20240228-WA0019
IMG-20240228-WA0020
IMG-20240228-WA0020
IMG-20240228-WA0017
IMG-20240228-WA0017
IMG-20240228-WA0018
IMG-20240228-WA0018
الصحة بالدقهلية بالدقهلية علاج على نفقة الدولة مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة مركز بني عبيد تنظيم قافلة طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يكلف التضامن الاجتماعي بتسليم مشروعات تمكين اقتصادي لعدد من الأسر

ترشيحاتنا

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأرباح الروسية المجمدة لصالح الجيش الأوكراني

محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في تشاد بدعم وتحريض من الحزب الاشتراكي

ملهمون.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أبطال ذوي الهمم

الرئيس السيسي لبطلة قادرون باختلاف: يوم القيامة قولي لربنا هاته معانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ