الكشف على 1645 مريضاً  في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية بقرية اليوسفية مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور اللواء عادل برغش رئيس المجلس المحلي ببني عبيد والدكتور محمد الجوهري مدير الإدارة و هاني السيد وليد سيد من فريق اشراف الوزارة .

تم توقيع الكشف على 1645 مريضاً، وضمت 10 عيادات منها (2أطفال- 2 باطنة- رمد- الأنف والأذن - جراحة - اسنان - جلدية - عظام - نساء وتنظيم اسرة) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

حيث تم الكشف على 290 باطنة، أطفال 204، جراحة 188، أسنان 162، جلدية 163، أنف وأذن 133، رمد 152 ،عظام 184 ، نسا وتنظيم اسرة 169.

كما تم إجراء 285 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 64 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 165 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 43 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 22 قراراً للعلاج على نفقة الدولة

واشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 44 ندوة تثقيفية ، و 130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.



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