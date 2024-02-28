مآذن الجامع الأزهر تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك

تم الانتهاء من أعمال الصيانة لإنارة الجامع الأزهر الشريف ومآذنه، لتتزين لاستقبال المصليين خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووفق توجيهات فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف،

وذكر د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن الجامع الازهر الشريف يحوي خمسة مآذن، أشهرها (١)مأذنة السلطان الغوري، والتي أنشأها السلطان المملوكي قنصوة الغوري عام ١٥١٠م، وهي مأذنة فريدة من نوعها من حيث التصميم المعماري والهندسي حيث تحوي سُلَّمان إذا ما صعدهما شخصان؛ لن يلتقا سوى في بداية ونهاية السُّلمان، كما انفردت عن مثيلاتها في ذلك الوقت بانتهائها برأسين، لتدل بذلك على ثنائية الأشياء؛ كالليل والنهار والشمس والقمر.. وهكذا، ونظرا لتفردها أصبحت رمزا للأزهر الشريف وللجامع الأزهر.

(٢)المأذنة الأقبغاوية، وتعد أقدم مآذن الجامع الأزهر، أنشأنها الأمير المملوكي أقبغا عبد الواحد عام ١٣٣٩م، وتليها(٣) مأذنة السلطان المملوكي أبو النصر قايتباي، والتي أُنشأت عام ١٤٦١م، وفي عام ١٧٥٣م أنشأ الأمير العثماني عبد الرحمن كتخدا، (٥،٤) مأذنتي باب الشوربة وباب الصعايدة، ليصبح بذلك عدد المآذن في الجامع الأزهر خمسة مآذن، وفي ذلك إشارة إلى أركان الإسلام الخمسة أو الصلوات الخمسة.