مدير إدارة التخطيط بمكافحة المخدرات: نعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الزراعات المخدرة

قال العقيد محمد الشنوانى مدير ادارة التخطيط والبحوث بالإدارة العامة بمكافحة المخدرات إن أكبر المخاطر التى تواجه الإدارة هى الزراعات المخدرة لتمكن تلك الزراعات من الانتشار بشكل كبير.

وأضاف العقيد محمد الشنوانى خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة “أن فى ظل تطور التكنولوجيا قامت العناصر الإجرامية باستخدام التكنولوجيا لإدخال جينات جديدة على المواد المخدرة”.

وأكد أن الإدارة تمكنت من استخدام الذكاء الاصطناعى خلال الفترات الأخيرة وتوظيفه فى العمل الأمنى حتى أصبح أحد أدوات الإدارة فى إبادة زراعات المخدرات.

وأضاف أن الإدارة تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى تحديد أماكن الزراعات بالإضافة إلى تحليل قواعد البيانات للربط بين صور النباتات المخدرة وشبيهتها من خلال الأقمار الصناعية.