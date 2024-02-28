عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدراء عموم الجمارك بالدول العربية يناقشون سبل تسهيل زيادة التبادل التجاري البيني

الاجتماع 44 لمدراء
الاجتماع 44 لمدراء الجمارك العربية

 

نظمت الأمانة العامة لجامعةالدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي)، اليوم الأربعاء، الاجتماع (44) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، وبمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والنظر في عدة موضوعات مطروحة منها (الموافقة على دليل الأحكام / القرارات المسبقة، التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بشأن مقترح جمهورية مصر العربية الخاص ببند دلالة المنشأ ضمن متطلبات إثبات المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والبت في الإبقاء عليه أو حذفه من الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، وأخيراً اعتماد الأنظمة والبيانات المراد تبادلها إلكترونياً من خلال مركز المعلومات الجمركي العربي)،

كما تطرق الاجتماع إلى اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي حيث دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ منذ أغسطس 2022 ولها تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة وغيرها من الموضوعات الجمركية.

الإجراءات الجمركية التجارة الحرة العربية الكبرى التكامل الاقتصادي العربي التكامل الاقتصادي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

ترشيحاتنا

لا أماكن محجوزة.. رسالة هامة من جوميز للاعبي الزمالك

بطلة قادرون باختلاف للرئيس السيسي: عايزين نشوف العاصمة الإدارية

إسماعيل هنية: ما عجزوا على فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة

إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "الأميرة النائمة" خلال احتفالية قادرون بإختلاف

بطلة قادرون باختلاف لـ الرئيس السيسي: أنت معجزة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

فيديو

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ