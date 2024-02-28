مدراء عموم الجمارك بالدول العربية يناقشون سبل تسهيل زيادة التبادل التجاري البيني

نظمت الأمانة العامة لجامعةالدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي)، اليوم الأربعاء، الاجتماع (44) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، وبمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والنظر في عدة موضوعات مطروحة منها (الموافقة على دليل الأحكام / القرارات المسبقة، التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بشأن مقترح جمهورية مصر العربية الخاص ببند دلالة المنشأ ضمن متطلبات إثبات المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والبت في الإبقاء عليه أو حذفه من الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، وأخيراً اعتماد الأنظمة والبيانات المراد تبادلها إلكترونياً من خلال مركز المعلومات الجمركي العربي)،

كما تطرق الاجتماع إلى اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي حيث دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ منذ أغسطس 2022 ولها تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة وغيرها من الموضوعات الجمركية.