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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: الرئيس السيسى أنهى عصر التهميش لقادرون باختلاف

الدكتور السعيد غنيم،
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنهى عصر التهميش لقادرون باختلاف، وتحرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له ، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، بمركز المنارة للمؤتمرات، تعكس اهتمام الرئيس بذوى القدرات الخاصة، وأن الدولة حققت انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاهتمام بـ" قادرون باختلاف" بدأ من الدستور الذى نص صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل همومهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم، ومنذ تلك اللحظة لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم.

وتابع السعيد غنيم:" ثم أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عام 2018، خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، وهو ما يؤكد صراحة رعاية الدولة لهذه الشريحة من المجتمع، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية،  وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، التى نظمها الاتحاد الرياضى المصرى للاعاقات الذهنية عام 2018.

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