توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ذوي الهمم.. مفاجأة سارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم يواجه اليوم تحديات كثيرة وأزمات صعبة تفرض أوضاعا تتطلب الوحدة والجلد والثبات.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته في احتفالية “قادرون باختلاف”: "أؤكد لكم اننا اخترنا طريق العمل والصبر والتضحية ثقة منا في قدرات الشعب المصري واستلهاما لما نراه في أبنائنا من ذوي الهمم من قدرة على تحمل الصعاب ".

وأضاف الرئيس السيسي: " وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم، والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وزيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم، والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي".

وتابع الرئيس السيسي: "استمرار عمليات توظيف ذوي الهمم في الجهات الحكومية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف".

وأكمل الرئيس السيسي: "أعرب لكم عن بالغ تقديري واحترامي لعزيمتكم وكفاحكم وأعرب عن سعادتي البالغة بتواجدي معكم ولقائكم اليوم ".