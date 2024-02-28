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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل البابا فرنسيس إلى مستشفى في روما | تفاصيل

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الأربعاء، بأن بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، قد تم نقله إلى مستشفى في روما لإجراء فحص حيث  يعاني من الأنفلونزا.

وكان البابا البالغ من العمر 87 عاما قد اعتذر في وقت سابق عن اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء، وقام بتفويض المهمة إلى مساعد وقال إنه ليس على ما يرام.

وألغى البابا، الذي كان يعاني من عدد من المشكلات الصحية مؤخرا، المواعيد يوم السبت ويوم الاثنين بسبب ما قال الفاتيكان إنه "إنفلونزا خفيفة".

وفي يوم الأحد، خاطب الحشود في ساحة القديس بطرس كالمعتاد، لتوصيل رسالته الملائكية. قال فرانسيس أمام الجمهور يوم الأربعاء: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ما زلت أعاني من بعض البرد"، معلنا أن شخصا آخر سيقرأ تعليمه عن الحسد والتبجيل، وهما من الخطايا السبع المميتة.

وكانت القراءة حوالي صفحة واحدة؛ وتحدث البابا في النهاية إلى جمهوره، وبدا صوته أجشا وسعلا قليلا، لتحية بعض المؤمنين وإصدار دعوات من أجل السلام، كما هو معتاد.

وفي ديسمبر، اضطر البابا إلى إلغاء رحلة مقررة إلى مؤتمر المناخ COP28 في دبي بسبب آثار الأنفلونزا والتهاب الرئة.

وفي يناير، لم يتمكن من إكمال خطاب بسبب "التهاب الشعب الهوائية". وفي وقت لاحق من الشهر قال إنه كان يتحسن على الرغم من "بعض الأوجاع والآلام".

وجدير بالذكر أنه عندما كان شابا في مسقط رأسه الأرجنتين، أزال فرانسيس جزءا من الرئة.

ويواجه البابا أيضا صعوبة في المشي، ويستخدم كرسيا متحركا أو عصا بانتظام. وفي يوم الأربعاء، وصل إلى جمهوره الداخلي على كرسي متحرك.

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