بنك ناصر يشارك في الدورة الـ66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»

يشارك بنك ناصر في فعاليات الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بكايرو فستيفال سيتي مول، تنفيذاً لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمشاركة البنك في جميع فعاليات معارض “ديارنا”، والتي تقام خلال العام.

وتأتي مشاركة بنك ناصر الاجتماعي بهدف إتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، خاصة تمويل “مستورة” الموجه للمرأة المصرية، وذلك إيمانا بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع بهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب والمرأة، ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بجميع جوانبها، يهدف البنك إلى تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز العملاء على الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الشمول المالي لهذه المشروعات ومن خلال تسويق منتجاتهم عن طريق إشراكهم في المعارض الكبرى بشكل مستمر وفتح منافذ متنوعة تتيح الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت “القباج” أن البنك اهتم اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة “مستورة”، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقا لاحتياجات المشروع، ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

ويعتبر تمويل "مستورة" أحد المحاور التي ينفذها بنك ناصر الاجتماعي لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.

كما يقدم البنك خلال المعرض نماذج لمنتج "بدايتها فكرة " والذي يقدمه البنك لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لجميع الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، حيث نجح في تقديم تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرة إلى أن قيمة التمويل تتراوح بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.