صحفي يكشف حالة أخطر سجن بالعالم يضم 12 ألف عضو عصابة

في استجابة لمشكلة عصابات المخدرات الخارجة عن السيطرة في السلفادور، أنشأ رئيس البلاد نايب بوكيلي مركز احتواء الإرهاب (CECOT)، والذي يضم أكثر من 12 ألف عضو عصابة ينامون في أسرة بطابقين بأربعة طوابق في غرف تضم 80 شخصًا.

قام الصحفي السلفادوري روبن دييز بجولة في سجن خارق للمستقبل بالكامل أبيض اللون. وأخبره المدير بيلاينو جارسيا بأنه لا أمل في إعادة التأهيل، وسيُحتجز السجناء في السجن مدى الحياة. وقال: "هذا نظام أمني مشدد. لا توجد زيارات لهم".

ألغى الرئيس بوكيلي تشريعات حقوق الإنسان من أجل السيطرة على العصابات، ويقول دييز إن بعض السجناء تم احتجازهم بأدلة ضئيلة أو بدون أدلة تُقدم ضدهم.

وأوضح: "إذا كان لديك وشوم عصابة، فأنت عضو عصابة. يُسلم أنه ارتكب جريمة قتل - ولا حاجة إلى مزيد من الإثبات".

بعد إعلان ما أسماه "حالة استثنائية"، أمر بوكيلي بحملة قمع أدت إلى اعتقال حوالي 55000 من المشتبه بهم في عضوية العصابات.

كما يمكن الآن محاكمة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا على عضويتهم المحتملة في العصابات، وقد تم القبض على 1600 طفل على الأقل منذ تعديل هذا القانون في نوفمبر 2022.

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحملة القمعية الوحشية، واتهمت الحكومة السلفادورية بـ "الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة الأخرى للمحتجزين، وانتهاكات كبيرة للإجراءات القانونية الواجبة".