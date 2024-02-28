للمطالبة بإطلاق المحتجزين.. إسرائيليون يبدأون مسيرة من حدود غزة إلى القدس

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات أظهرت بدء مسيرة من حدود حدود نظمها متظاهرون إسرائيليون اليوم ومن المقرر أن تمتد لأربعة أيام حتى تصل إلى مدينة القدس المحتلة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

في الوقت نفسه تستمر المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية حماس والفصائل الفلسطينية بوساطات إقليمية ودولية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل للرهائن والأسرى.

وتحركت المسيرة من موقف سيارات بمستوطنة رعيم حيث أقيم المهرجان الموسيقي الذي تعرض للهجوم الذي قادته حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 اكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي المسيرة مساء يوم السبت المقبل في القدس المحتلة، وستعقبها مسيرة حاشدة تطالب بالإفراج عن المحتجزين.

إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن

وجرت مسيرة سابقة استمرت أربعة أيام في نوفمبر الماضي، قبل آخر وقف للقتال للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وأعقبها إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن.