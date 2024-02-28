"المصريين الأحرار": انطلاق احتفالية «قادرون باختلاف» يعكس صورة الدولة الحاضرة بقيادتها الرشيدة

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، باحتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، وهو أول قائد يولي اهتماماً مباشراً بهذه الفئة التي عانت كثيراً.

وأكد رئيس حزب المصريين الاحرار فى بيان صحفي، أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف» والتى تعد الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة.



ولفت خليل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راعياً وقريب من عموم المصريين ويراعي تحقيق اسمي معايير الإنسانية كالعادة يظهر الاحتفال البعد الإنساني للرئيس الأب والقائد.



مؤكدا أن الرئيس أولى أهتماماً غير مسبوق لرعاية الاشخاص ذوي الهمم، حيث تم انشاء صندوق قادرون باختلاف وتشريع قانون منظم لدوره احد اهم اوجه اهتمام الدوله بهم، ولهم كل حقوقهم .



وأضاف خليل، أن تصريحات الرئيس السيسى اليوم،بشأن أحداث غزة تؤكد أن أشقاءنا فى القلب ولا يمكن التخلي عنهم، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي جدد التأكيد على أن مصر تقدم كل المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء في غزة باعتبارها قضية القضايا.



وأشار رئيس حزب المصريين الاحرار، إلى أن حديث الرئيس السيسي حول صفقة رأس الحكمة يؤكد شفافيته ووضوح معتاد مع الشعب المصري فى طرح أى أمر، موضحاً أن المشرع يعتبر اكبر مشروع سياحى على البحر المتوسط ويعزز من قيمة العملة المحلية ويحد من ازمة أرتفاع الأسعار.

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