عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريين الأحرار": انطلاق احتفالية «قادرون باختلاف» يعكس صورة الدولة الحاضرة بقيادتها الرشيدة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، باحتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، وهو أول قائد يولي اهتماماً مباشراً بهذه الفئة التي عانت كثيراً.

وأكد رئيس حزب المصريين الاحرار فى بيان صحفي، أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف» والتى تعد الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة.


ولفت خليل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راعياً وقريب من عموم المصريين ويراعي تحقيق اسمي معايير الإنسانية كالعادة يظهر الاحتفال البعد الإنساني للرئيس الأب والقائد.


مؤكدا أن الرئيس أولى أهتماماً غير مسبوق لرعاية الاشخاص ذوي الهمم، حيث تم انشاء صندوق قادرون باختلاف وتشريع قانون منظم لدوره احد اهم اوجه اهتمام الدوله بهم، ولهم كل حقوقهم .


وأضاف خليل، أن تصريحات الرئيس السيسى اليوم،بشأن أحداث غزة تؤكد أن أشقاءنا فى القلب ولا يمكن التخلي عنهم، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي جدد التأكيد على أن مصر تقدم كل المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء في غزة باعتبارها قضية القضايا.


وأشار رئيس حزب المصريين الاحرار، إلى أن حديث الرئيس السيسي حول صفقة رأس الحكمة يؤكد شفافيته ووضوح معتاد مع الشعب المصري فى طرح أى أمر، موضحاً أن  المشرع يعتبر اكبر مشروع سياحى على البحر المتوسط ويعزز من قيمة العملة المحلية ويحد من ازمة أرتفاع الأسعار.
.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

موضوعات متعلقة

كيف تعامل قانون المركزي مع البنوك المتعثرة.. تفاصيل

حظر تداول المنتجات أو السلع المحرضة على التمييز بأمر القانون

بنص القانون .. عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في تزوير العملات

بنص القانون .. عقوبة اختراق حسابات الأشخاص

بنص القانون .. 5 سنوات سجنا عقوبة منتهك حرمة القبور

صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة

كيف ضمن قانون الجنسية حقوق المرأة المصرية.. تفاصيل

حزب المصريين: مصر لا تدخر جهدا في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف عن صندوق «قادرون باختلاف»: لمسة إنسانية صادقة من الرئيس السيسي

الثلاجة بـ 10 آلاف جنيه وهترخص في هذا الموعد| أسعار الأجهزة الكهربائية الآن وأفضل توقيت للشراء

مدبولي يشهد توقيع شهادة التسليم والتسلُم لمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية

لاعب رئيسي بمشهد الطاقة العالمي..«بي بي» البريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار بمصر

الحوار الاقتصادي يعقد جلسة بعنوان «ترشيد الإنفاق الاستثماري العام».. وهؤلاء أبرز الحضور

هنية يطالب «محور المقاومة» بتكثيف دعمه لقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

زواج خدعة وفستان دون بطانة.. أروى قاسم قصة بلوجر أثارت السوشيال ميديا

منة فضالي تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير | شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ