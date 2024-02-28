هنية يطالب «محور المقاومة» بتكثيف دعمه لقطاع غزة

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، "محور المقاومة" بتكثيف دعمه لغزة.

وأكد هنية أن أي مرونة في المفاوضات يوازيها استعداد قتالي في الميدان، مشيرة إلى أنه على المجتمع الدولي التصدي لمخططات إسرائيل لاقتحام رفح.

وأوضح أن المرونة في المفاوضات لا تعني الاستسلام، وقال إن عودة النازحين إلى مناطق شمال غزة تعتبر حجر العثرة أمام إتمام الاتفاق حتى الآن.

كما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في أول أيام شهر رمضان.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في كلمة له، اليوم الأربعاء، بعد 146 يومًا من الحرب يواصل الاحتلال ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير.

وأضاف هنية أن المقاومة الفلسطينية دخلت معركة "طوفان الأقصى" في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية.