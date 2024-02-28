لعشاق الموسيقي.. Nubia تطلق هاتف بتصميم فريد لا مثيل له

أعلنت شركة نوبيا Nubia الصينية، عن هاتف ذكي جديد مصمم خصيصا لعشاق الموسيقى.

مميزات هاتف نوبيا Nubia Music

ويركز هاتف نوبيا Nubia Music، على مزايا وضوح الصوت، حيث زودته الشركة بمقبسين لسماعات الرأس، كميزة منافسة لأحدث الهواتف الذكية التي تأتي غير مزودة بمنافذ لسماعات الرأس.

ويحتوي هاتف Nubia Music على نظام مكبر للصوت، يوفر مستوى صوت أعلى بنسبة 600% من مستوى الصوت في الهواتف المحمولة الأخرى.

ويتضمن الهاتف خوارزمية حجم كبير تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان التعامل الأمثل مع الترددات الثلاثية والجهير، وهذا التركيز على جودة الصوت والاستمتاع الجماعي يميز موسيقى النوبة في سوق الهواتف الذكية.

Nubia Music

ويشمل تصميم هاتف Nubia Music، على مقبسي صوت مقاس 3.5 مليميتر أعلى الجهاز، ومكبر صوت كبير في الجزء الخلفي من الهاتف يشبه إلى حد ما مشغلات الصوت القديمة، كما يدعم الهاتف تقنية DTS:X Ultra، التي تعمل على توفير تجربة صوت غامرة ثلاثية الأبعاد.

وتدعي نوبيا إن مكبر الصوت أعلى بنحو 6 مرات من معظم الهواتف الذكية، في حين أن مقبس سماعة الرأس الثاني يسمح لك ولصديقك بالاستماع إلي الموسيقي في نفس الوقت.

Nubia Music

ومن حيث المواصفات، يتم تشغيل هاتف Nubia Music بواسطة معالج من إنتاج شركة UNISOC، ويوفر ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت مقترنة بسعة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على شاشة LCD عالية الدقة HD + بقياس 6.6 بوصة، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

Nubia Music

ويعد عمر البطارية أيضًا من أبرز مميزات هاتف Nubia Music، حيث تضمن البطارية القوية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة الاستخدام لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر، وعلاوة على ذلك، يدعم الجهاز تقنية الصوت المحيطي DTS:X Ultra، مما يعزز تجربة الصوت للمستخدمين.

ويتوفر هاتف Nubia Music، مقابل سعر يبلغ 149 دولار (أي ما يعادل 4.600 جنيه مصري).