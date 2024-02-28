كده خلاص.. شيرين رضا تعلق على الأسعار

شاركت الفنانة شيرين رضًا منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وكتبت شيرين رضا :"هو في أي أمل إن الأسعار تنزل ولا هو كدة وخلاص ".





تحدثت الفنانة شيرين رضا عن علاقة الصداقة التى تجمعها بالفنانة دينا الشربيني على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر .



وقالت شيرين رضا خلال تصريحات تليفزيونية :" أنا ودينا صحاب من زمان ، وعمر ما راجل يأثر على علاقتنا .

وعن عدم زواجها أوضحت شيرين رضا :" مش لاقية حد أحبه".

وأوضحت شيرين رضا، أنها لن تشارك في دراما رمضان 2024، لأنها لا تفضل أجواء التصوير خلال الشهر، وذلك بعد الأخبار المنتشرة عن مشاركتها مع ريهام حجاج.

وأشارت شيرين رضا في تصريحات لبرنامج et بالعربي، إلى أن أزمة العمل في رمضان، أن التمثيل لم يأخذ حقه، ويتم الانتهاء من التصوير سريعا حتى يتم اللحاق بمواعيد العرض.