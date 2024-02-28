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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الزمالك يستقبل عبدالرحمن مصطفى أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ«قادرون باختلاف»

صدى البلد

يستقبل نادي الزمالك للألعاب الرياضية 
غداً الخميس في تمام الساعة الثالثة عصراً، البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ "قادرون باختلاف" التي أقيمت اليوم الأربعاء بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مناسبة سنوية تحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب المواهب والإنجازات.

وخلال الاحتفالية، عبر عبد الرحمن مصطفى كامل عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي وعد بإنهاء إجراءات عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل في نادي الزمالك في أسرع وقت.

وفي إطار دعم النادي للمواهب والأبطال من أصحاب الهمم، سيشارك عبد الرحمن مصطفى كامل في الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، عبر قناة الزمالك غداً الخميس.

ومن المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي في السادسة مساء الغد، ويشارك عبد الرحمن التحليل للمباراة بصحبة نخبة من مُحللي القناة وهم الكابتن حمادة عبد اللطيف والكابتن عبد الحليم علي والكابتن وليد عبد اللطيف ويُقدم الاستديو التحليلي الكابتن محمد صبري.

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